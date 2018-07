Malore in bici a 51 anni, muore dopo pochi giorni La famiglia dona gli organi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Si sente male mentre è in sella alla bici, viene ricoverato ma non ce la fa. La sua famiglia compie un gesto di eccezionale generosità, autorizzando il prelievo degli organi. L’episodio è accaduto ad un uomo di 51 anni di origini tedesche, W.A.A. le sue iniziali, in attesa della residenza a San Severino, dove viveva con la moglie pugliese. La straordinaria storia di amore e generosità si è compiuta a Macerata, dove la famiglia di W.A.A. ha deciso di donare i suoi organi rendendo possibile la cura di cinque pazienti in lista di attesa grazie al trapianto di fegato, reni e cornee. Il prelievo multiorgano, eseguito nel nosocomio maceratese, è iniziato alle 23 dell’altro ieri sera con l’arrivo delle équipe chirurgiche dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna e dell’ospedale Torrette di Ancona che, insieme all’équipe oculistica e al personale del blocco operatorio di Macerata, hanno eseguito il complesso intervento che si è concluso alle 4 del mattino di ieri. Con il placet all’espianto multiorgano donata nuova speranza di vita a cinque pazienti.