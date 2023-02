MACERATA - La parola fine alla vita di Aldo Canovari è arrivata ieri mattina in un letto dell’ospedale di Macerata dove l’imprenditore maceratese, oramai prossimo ai 77 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 14 febbraio, era ricoverato per l’aggravarsi delle condizioni di salute, rese precarie da quella Sla che lo aveva colpito anni fa.

Una malattia che negli ultimi anni lo aveva costretto nella sua abitazione di Corneto. Canovari riusciva a comunicare con l’ausilio di un puntatore oculare, ma sempre riusciva a fare la cosa che amava più di ogni altra, leggere i testi e pubblicare con la sua casa editrice Liberilibri. Come da sue volontà, la salma sarà cremata e le ceneri disperse a Sant’Angelo in Pontano. La camera ardente è stata allestita al Centro funerario in via dei Velini.



Imprenditore di lungo corso, figlio d’arte nel senso di passione per l’impresa, Canovari a un certo punto della sua carriera umana e professionale - correva l’anno 1986 - decide di fondare una casa editrice per dare spazio anche in Italia alla cultura liberale, nasce allora Liberilibri, una società a due insieme all’ex sindaco Carlo Cingolani. Aldo Canovari brillava anche per presenza fisica, per molti erano di rilievo le chiacchierate nel suo ufficio di corso Cavour, la garbata ironia, la felicità che gli si poteva leggere negli occhi quando parlava dei suoi progetti editoriali. Presenza e memoria, affetti e ricordi e alcune centinaia di pubblicazioni curate per i tipi della Liberilibri. Un’avventura iniziativa nel 1986 con la prima opera editoriale, un libro d’arte di Magdalo Mussio e proseguita con la pubblicazione di testi di autori vincitori di premi Nobel come Anatole France e Mario Vargas Llosa. Una storia editoriale di successo che ha curato per 37 anni passando anche attraverso gli scritti di Antonio Martino, Giuliano Ferrara, Carlo Nordio, Giulio Tremonti e Serena Sileoni. Nel 2016, per celebrare i primi 30 anni di attività di Aldo Canovari, l’Istituto Leoni aveva pubblicato un volume, “Il carattere della libertà” che contiene contributi di molti nomi noti.

Il ricordo





A ricordarlo ora è la persona che con lui ha condiviso Liberilibri, Carlo Cingolani. «Il nostro incontro è stato un incidente di percorso - ricorda - i nostri genitori erano soci di una ditta di carburanti. Le nostre esperienze personali e politiche erano diverse: lui più liberale e io di tradizione cattolica. Poi Aldo ebbe l’idea di pubblicare alcuni libri e da qui nacque Liberilibri. Abbiamo capito che c’era bisogno di esportare dalla nostra regione iniziative culturali. Aldo è sempre stato la mente: un uomo intelligente, molto aperto, complesso. Ma sempre rispettoso delle idee degli altri anche se convinto delle sue. Perdo un amico». Tra i tanti ricordi che si sono rincorsi anche quello di Giuseppe Moles, commissario di Forza Italia in Basilicata. «Un uomo colto, un liberale autentico ma soprattutto un amico caro. Mi mancheranno le nostre conversazioni, il suo garbo e la lucidità con la quale riusciva ad interpretare la realtà».

Il legame con Macerata

Un forte legame con Macerata e con Canovari è quello dell’ex ministro Giulio Tremonti che per Liberilibri ha scritto l’introduzione al testo di Ken Schoolland “Le avventure di Jonathan Gullible” nel 1999. «Macerata è parte sentimentale importante della mia vita - ammette - poiché in questa città ho avuto il primo incarico universitario nell’anno accademico ‘74-‘75. Il ricordo che ho di Canovari (nella foto con Tremonti e Alvi) è quello di un uomo straordinario, come è stata straordinaria la sua attività editoriale. Non era solo uno stampatore, ma un animatore di idee, progetti e prospettive. Era l’animatore di un circolo di persone e di idee. Spesso mi inviava i libri della sua casa editrice e ricevere un volume di Liberilibri era sempre una esperienza di enorme interesse. Aprire la busta e vedere il libro destava sempre curiosità e stupore. L’ultima volta l’ho visto qualche tempo fa: sono stato a Macerata per una conferenza e sono andato a trovarlo a casa, era già infermo».