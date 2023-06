MACERATA - Si è spento a 77 anni, Umberto Berti, gloria calcistica cittadina e molto noto anche per l’attività di funzionario svolta nella sede Inail di Macerata. I funerali dell’ex calciatore maceratese si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa parrocchiale Santa Madre di Dio di via Barilatti a Macerata.

Umberto Berti aveva iniziato a muovere i primi passi nel calcio alla Robur (con cui vinse il prestigioso torneo notturno nel 1962) per poi passare alla Maceratese, al Torino ed infine al Cesena in serie B: un’ala destra talentuosa ma con una carriera fortemente condizionata dagli infortuni. Berti era l’ala destra titolare della Maceratese entrata nella storia per aver sfiorato, o forse evitato, la promozione in serie B sotto la guida di un altro pilastro della secolare storia calcistica maceratese, Tony Giammarinaro: in quella squadra - il campionato lo vinse il Perugia - c’erano Gennari, Morbidoni, Feresin, Prenna, Rega, Marchi, Berti, Vicino, Turchetto, Mazzanti e Dugini.



Condoglianze alla famiglia - la moglie Gemma Filipponi è una ex funzionaria della Agenzia delle Entrate - sono arrivate anche dalla SS Maceratese: «La società sportiva Maceratese si stringe attorno alla famiglia Berti per la perdita di Umberto. Tra i più talentosi che abbiano indossato la maglia biancorossi, tra i pochissimi giocatori di un tempo a essere laureato. Presente con orgoglio alla festa organizzata dalla società in occasione dei cento anni. La terra ti sia lieve, leggenda Rata».