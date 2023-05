MACERATA - Oggi in Abruzzo l’ultimo commosso saluto a Samanta Marchegiano. La cerimonia è in programma alle 16 a San Vito Chietino, nella chiesa dell’Immacolata Concezione. In tanti saranno presenti per l’addio a una ragazza piena di vita, stroncata da un malore a Macerata, dove studiava giurisprudenza.

Nel suo appartamento che condivideva con due amiche Samanta, 24 anni, si è sentita male il 2 maggio ed è annegata nella vasca da bagno dove si apprestava a fare la doccia. Una coinquilina ha fatto la scoperta choc e ha dato l’allarme. Purtroppo non c’era più nulla da fare per la studentessa, ricoperta dall’acqua che non le ha permesso più di respirare. Un dramma sconvolgente piombato all’improvviso su una famiglia molto stimata e benvoluta. Samanta era residente a San Vito Chietino. Lascia il papà Franco, tecnico dei sistemi di allarme e videosorveglianza, che ha lavorato anche per il piccolo Comune della provincia di Chieti, la mamma Doriana, che lavora in ospedale a Lanciano e la sorella minore Gabriella. Immenso il dolore anche dei nonni Florindo e Rina. Il lutto ha profondamente toccato l’ateneo maceratese. «L’intera Università di Macerata è sconvolta per l’improvvisa scomparsa della studentessa Samanta Marchegiano - aveva scritto Unimc in una nota subito dopo la tragedia -. Il rettore John McCourt si è tenuto informato sulla situazione con le forze dell’ordine e ha sentito il padre per esprimere la vicinanza dell’ateneo». «In un momento di così grande dolore – aveva dichiarato McCourt - tutta la nostra comunità universitaria è vicina ai genitori di Samanta, alla sorella, ai suoi compagni di studi, alle sue amiche e ai suoi amici. La perdita di una persona così giovane, di una figlia, è una tragedia che nessuna parola può attenuare. Non possiamo far altro che metterci a servizio per qualsiasi forma di supporto». Impegnata nel mondo del volontariato, Samanta Marchegiano faceva parte della Croce Verde di Macerata. «Era nella nostra associazione da circa un anno, aveva effettuato il corso di primo soccorso - ha detto il presidente Angelo Sciapichetti -. Una ragazza che amava la vita, molto generosa e disponibile. Dava una mano sempre, con grande professionalità e passione».