Tragica scoperta, va a trovare l’amica e la trova senza vita nella camera da letto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - È stata trovata senza vita da un’amica in camera da letto, stroncata da un malore. La tragedia di è consumata ieri mattina a Macerata in via Carducci, una traversa di corso Cairoli. La donna morta è una pensionata, Donatella Boccanera, di 63 anni, originaria di Civitanova residente in via Carducci, dove viveva da sola. Ieri attorno alle 9,30 un’amica è andata a farle visita, ma alle ripetute chiamate non ha ottenuto risposta.A questo punto, preoccupata, è entrata nell’abitazione temendo che fosse capitato qualcosa. Una volta all’interno, ha cercato nelle varie stanze e in camera ha notato l’amica sul letto supina e immobile. Subito ha avuto coscienza della tragedia: ha chiamato il 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna. Secondo gli accertamenti la causa sarebbe stato un infarto che ha colto Donatella Boccanera la sera precedente. Sul posto anche i carabinieri.