Sanità maceratese in lutto: si è spento a 73 anni l'ex primario Giuseppe Tappatà. Domani il funerale

MACERATA - Lutto nella sanità maceratese: si è spento a 73 anni, compiuti da poco, Giuseppe Tappatà, a lungo Primario di Rianimazione all'ospedale di Macerata.

Il medico è stato colpito da un malore mentre era davanti all tv, ieri sera, nella sua casa di Montegranaro. Immediati, ma purtroppo vani, i soccorsi: i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Giuseppe tappatà era molto conosciuto e rispettato a Macerata, proprio per la sua quasi quarantennale opera a servizio della collettività e della salute. Non a caso, era anche rientrato in servizio per affrontare l'emergenza Covid. I fumerali si terranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria a Montegranaro.