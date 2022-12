MACERATA - Malore fatale in un parcheggio di via dei Velini a Macerata. Un arresto cardiaco ha stroncato la vita di un papà di 46 anni. Non ce l’ha fatta Paolo Scarpetta, camionista di Montecosaro, che ieri pomeriggio si è accasciato a terra e non si è più ripreso.





L’allarme è scattato intorno alle 18.30, quando nel parcheggio di via dei Velini, di fronte al supermercato, il 46enne ha parcheggiato l’auto con cui era arrivato insieme a due colleghi. Scarpetta è sceso, ma non è riuscito a fare di più: si è accasciato a terra e ha perso i sensi. I due che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. Gli operatori dell’emergenza sanitaria - dopo avergli prestato le prime cure del caso - hanno caricato il camionista sull’ambulanza per trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. A nulla però sono valsi i tentativi di salvargli la vita. Il cuore di Scarpetta ha smesso per sempre di battere nella struttura sanitaria del capoluogo. La notizia si è immediatamente diffusa in provincia e a Montecosaro dove l’uomo viveva. Il 46enne ha due figli.



La comunità è rimasta sgomenta per quanto accaduto. Paolo Scarpetta in passato ha lavorato in una azienda di Montecosaro specializzata in trivellazioni. Sul posto, come detto, sono intervenuti anche gli agenti della Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Macerata, che hanno effettuato gli accertamenti del caso. Il decesso è stato causato da un malore. I funerali dell’uomo ieri sera non erano ancora stati fissati.