Aggredita dal marito dopo una furiosa lite Riesce a chiamare i carabinieri: salvata

MACERATA - Aggredisce la moglie, intervengono i carabinieri. È accaduto in un piccolo comune dell’entroterra maceratese dove un uomo, disoccupato, ha aggredito la moglie al culmine di una discussione. Da quanto emerso successivamente, la lite tra la coppia sarebbe scoppiata a causa di frizioni sorte per futili motivi. Da lì una parola sbagliata, un tono di voce non gradito e la discussione si sarebbe subito infiammata. A quel punto né il marito né la moglie sono stati poi in grado di riportare la discussione nei giusti binari e la lite è degenerata.Da violento scontro verbale si sarebbe tramutata in una vera e propria aggressione fisica da parte del marito nei confronti della moglie. Le urla, gli insulti e le offese si sarebbero tradotti ben presto in schiaffi e spinte. Non riuscendo più a contenere il marito e preoccupata per la propria incolumità, è stata proprio la donna a richiedere l’intervento dei carabinieri. Nel giro di pochissimi minuti i militari agli ordini del tenente Roberto Nicola Cara, comandante della Compagnia di Camerino, hanno raggiunto l’abitazione da cui era stata lanciata la richiesta di aiuto e messo fine all’aggressione.Vista la situazione critica, però, i carabinieri hanno ritenuto di dover portare via la vittima dall’abitazione coniugale. Per impedire che l’uomo potesse ripetere le violenze nei confronti della moglie, i militari hanno cercato e trovato una struttura protetta che potesse accogliere, almeno momentaneamente, la signora. E così è stato. Quanto accaduto è stato poi segnalato alla Procura di Macerata che dovrà valutare la situazione e procedere nei confronti dell’uomo.