Mix di farmaci per farla ​finita: studentessa salvata dall'amica

MACERATA - Prende un mix di farmaci, salvata dall’amica. Tragedia sfiorata ieri mattina al collegio Montessori, in corso Cairoli dove una studentessa ha ingerito un mix di antidepressivi. L’amica non avendo sue notizie da circa un’ora si è precipitata da lei riuscendo così a salvarle la vita. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri. Erano circa le 13 quando la responsabile del collegio universitario, su sollecitazione di una studentessa, ha aperto la porta con il proprio passe-partout trovando la giovane priva di sensi. Immediatamente è stato allertato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza a sirene spiegate dal vicino ospedale e subito dopo una pattuglia di carabinieri del Nucleo operativo radiomobile. La studentessa è stata caricata sul mezzo e portata al pronto soccorso per essere sottoposta alle cure del caso. Le sue condizioni sono gravi.