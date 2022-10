Macerata, scappa da scuola durante l'ora di ginnastica: va in tribunale e allaga i bagni dell'edificio

MACERATA - Si allontana da scuola durante l'ora di ginnastica, raggiunge la sede staccata del tribunale al Pannaggi, entra in due aule e poi stacca i tubi dei water allagando i locali. Protagonista un ragazzino con disabilità che è uscito dall'istituto scolastico che frequenta intorno alle 9.30 e ha raggiuntole aule del palazzo di giustizia al Pannaggi.

Minore scappa da scuola e allaga i bagni del in tribunale

A intervenire per primo e a tranquillizzare il minore è stata la guardia giurata in servizio al Pannaggi. Gli ha chiesto dove fosse diretto, ma non ha ricevuto una risposta. Lo studente, spaesato si è seduto su una sedia, poi è entrato nei bagni dell'edificio dove ha staccato due tubi dei water dai quali ha iniziato a uscire l'acqua, allagando i locali. Sul posto sono intervenuti la polizia, la polizia locale e il 118 con un'ambulanza, i genitori del ragazzino, la dirigente scolastica e l'insegnante di sostegno.