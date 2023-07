​Macerata, minaccia (ubriaco) con una bottiglia di vetro i carabinieri e si ferisce volontariamente: tensione in centro

MACERATA Tanta tensione ma fortunatamente senza conseguenze. E' il bilancio di quanto avvenuto lo scorso venerdì 22 luglio (intorno alle 4 della mattina) in via Puccinotti a Macerata.

LEGGI ANCHE: Ancona, minaccia ripetutamente i poliziotti durante un controllo: espulso dal territorio nazionale

La dinamica

Dopo aver notato una macchina che procedeva con andatura piuttosto irregolare i militari sono intervenuti controllando un 45enne di origini marocchine che, sin da subito, aveva evidenziato uno stato di alterazione psicofisica (1,81 g/l all'esame del tasso alcolico).

Da lì, come da prassi, è scattato il ritiro di patente e il conseguente sequestro amministrativo del mezzo che ha scatenato l'ira dell'uomo. Minacce verso i carabinieri, con tanto di bottiglia di vetro in mano, per poi tagliarsi volontariamente sulle braccia. A fatica i Carabinieri sono riusciti a riportare l'ordine grazie anche all'aiuto del 118. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, resistenza a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.