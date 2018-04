Minacce ai figli del sindaco Carancini: un milanese a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Minacce ai figli del sindaco, alla sbarra l’autore delle email minatorie. Lunedì prossimo in Tribunale a Macerata si aprirà il processo che vedrà sul banco degli imputati un uomo di Sesto San Giovanni (Milano) che dopo l’uccisione di Pamela Mastropietro, e dopo il raid razzista di Traini, scrisse due mail minatorie inviate dal suo smartphone all’indirizzo email della scuola Mestica in cui accusava il sindaco di aver accolto e protetto gli extracomunitari scrivendo poi che i figli del primo cittadino avrebbero fatto la fine di Pamela.Rintracciato e individuato nel giro di pochissimo dai carabinieri, l’uomo è stato successivamente sentito dagli inquirenti. A loro avrebbe detto di aver scelto la Mestica (scuola tra l’altro non frequentata da alcuno dei due figli del sindaco) perché era stato il primo indirizzo email trovato su Internet, mentre per quanto riguarda il contenuto dei due messaggi si sarebbe giustificato riferendo che erano solo sfoghi.