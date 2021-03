Incidente in motorino. Micheli, ex direttore dello Sferisterio, finisce in ospedale: «Me la sono vista brutta»

MACERATA - Un grave incidente in motorino pochi giorni fa, per la seconda volta in appena due mesi. Sfortunato protagonista l’ex direttore artistico del Macerata Opera Festival Francesco Micheli, ora al vertice del festival teatrale di Bergamo. Secondo volo dal motorino nell’arco di due mesi e per la seconda volta lesioni ad un arto inferiore.



Ad ufficializzare la notizia, con un post su Instagram, è stato lo stesso ex direttore artistico dello Sferisterio : «Ebbene sì..per la seconda volta in due mesi - scrive appunto Francesco Micheli - mi sono rotto il piede. Questa volta però me la sono vista proprio brutta. Le 10 fratture fra piede, caviglia, perone, ecc sono un buon risultato rispetto al volo fatto in motorino. Grazie alla vita che evidentemente mi sta cercando di dire qualcosa..e grazie alle tante persone adorabili, ben note e ignote, che mi hanno soccorso con amore. Mi spetta un periodo lungo di riabilitazione dopo l’intervento. Ce la faremoooo».

Messaggio social e foto allegata, l’immagine dell’arto infortunato di Micheli con il panorama della città che si vede dalla finestra. La pubblicazione del messaggio social ha scatenato i tanti amici del regista teatrale: tanti i messaggi di vicinanza e di pronta guarigione. Tra i primi ad inviare messaggi di sostegno a Francesco Micheli il sovrintendente di Macerata Luciano Messi che scrive: «Tieni duro Francesco! Anche convalescente non mancherai di fare la tua parte. Un abbraccio». Per Francesco Micheli dunque un periodo di sosta forzata, almeno dal punto di vista fisico, per concentrarsi sulla necessaria azione di riabilitazione dopo il pauroso volo bis dal motorino, ma è sicuro che la sua mente è già al lavoro per altri progetti teatrali da portare in scena in qualche modo, in presenza o online, Covid o non Covid.

