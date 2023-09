MACERATA Spostamento del mercato al rush finale. Uffici al lavoro affinché il nuovo percorso possa diventare realtà a partire dall’autunno, come aveva già annunciato l’assessore Laura Laviano. Stando al punto fatto dopo le ferie non dovrebbero esserci impedimenti rispetto al cronoprogramma.

Ma l’amministrazione, guidata dal sindaco Sandro Parcaroli, guarda anche all’organizzazione e ai controlli delle bancarelle e annuncia novità pure in questa senso. «Gli agenti della polizia locale - dice Laviano - saranno dotati di nuovi tablet con programmi ad hoc per il controllo delle bancarelle nei giorni di mercato così da rendere più semplice, veloce e precisa, l’operazione».



Tornando allo spostamento, l’assessore spiega come «gli uffici hanno lavorato a pieno ritmo nonostante il periodo agostano. Si sta andando avanti per disegnare il nuovo percorso e credo che per l’autunno si riuscirà a rendere operativo lo spostamento». A proposito di spostamento: stando ai questionari compilati dai venditori ambulanti e consegnati al Comune, solo 12 bancarelle resteranno in centro, mentre 31 si sposteranno lungo le mura. Coloro che vogliono restare in centro (in particolare le bancarelle davanti al palazzo comunale e sotto la Loggia dei mercanti) sono già disposti in maniera tale da creare un percorso unitario che poi si collegherà con corso Matteotti e proseguirà in via Lauri, corso Garibaldi, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Mazzini, Piaggia della Torre e di nuovo in piazza della Libertà. Novità per quanto riguarda la viabilità: «Visto che le bancarelle del centro resteranno nella zona pedonale - annuncia Laviano - la piazza resterà aperta alle auto con la possibilità di sostare come negli altri giorni. In questo modo si aggira anche il problema, più volte sollevato dagli ambulanti, della difficoltà di raggiungere il cuore cittadino a piedi».

APPROFONDIMENTI IL CASO Pollenza, clienti scrocconi ordinano e mangiano due fiorentine, poi vanno via dal ristorante Alla Scaletta senza pagare: ripresi dalle telecamere

Per quanto riguarda viale Puccinotti, invece, - come avvenuto anche durante il periodo di sperimentazione - il traffico dovrà essere deviato sui giardini Diaz per poi risalire sulla rampa che si immette in viale Trieste. Non sono state svelate, invece, le novità che riguardano il trasporto pubblico locale nelle giornate di mercato. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per sapere se anche il mercoledì ci saranno dei cambiamenti relativi agli autobus per il centro storico.



«Avremo un nuovo programma di esercizio che presenteremo a breve. Grosse novità che arriveranno con la ripartenza delle scuole. Abbiamo cercato anche di rispondere alle esigenze che venivano dalle frazioni, è c’è una piena collaborazione con Apm. È in arrivo qualcosa che finalmente si stravolgerà il tpl in città, tenendo presente che Macerata è un luogo dove tutti preferiscono la macchina». Le modifiche annunciate per il mercato - come avviene ogni volta che ci sono cambiamenti in arrivo - aveva destato qualche perplessità tra i commercianti del centro, ma l’assessore torna a spiegare come «Il percorso è stato disegnato nell’ottica della sicurezza. Non ci dimentichiamo che i tempi sono cambiati rispetto ai mercati di decenni fa: abbiamo degli ambulanti con tende di oltre sei metri e bisogna anche capire dove vanno collocati. A questo si aggiungono le nuove norme e i cantieri della ricostruzione. La sicurezza è la priorità, dobbiamo sottostare alle regole richieste e non ci sono alternative. Non può un assessore cambiare disposizione senza guardare a questo. È un lavoro soprattutto tecnico».