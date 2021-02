Il gruppo Megawatt ha acquisito la Edif: «La famiglia Verdicchio-Rosini resterà»

MACERATA - Il Gruppo Megawatt di Casoria, in provincia di Napoli, ha finalizzato ieri l’acquisizione della Edif Spa di Corridonia con efficacia dal primo gennaio 2021, validando con tale operazione la propria presenza nel centro Italia.

«In un mercato sempre più competitivo ed in continua evoluzione, occorre rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio al fine di assicurare a tutti gli stakeholder una collaborazione stabile e sostenibile - fa sapere l’azienda -. L’alleanza tra due delle più importanti realtà italiane del settore rappresenta un grande passo rispetto alle sfide del futuro, verso le quali le due società hanno deciso di avanzare insieme, confermando in tal modo la rispettiva leadership».



L’accordo prevede che la Edif Spa, pur integrandosi sinergicamente con l’esperienza ed il know-how del gruppo Megawatt, manterrà la propria identità, ragione sociale e gruppo dirigente. Il claim di questa iniziativa può essere dunque sintetizzato in due parole: continuità e innovazione. «L’operazione conclusa ha una rilevanza strategica per il nostro gruppo – ha affermato Giovanni Marigliano, fondatore del gruppo Megawatt– in quanto ci permette di rafforzare la nostra presenza sul mercato nazionale, ed in particolare in quello del centro-sud. Ciò che ci accomuna alla Edif è una forte cultura dell’innovazione insieme a eccellenti relazioni con i clienti. Siamo certi che questa operazione sarà molto interessante non solo per i clienti in termini di ulteriore ampliamento dell’offerta, ma per tutti gli stakeholder che ruotano attorno alle attività del nostro settore».

La famiglia Verdicchio - Rosini «rimarrà nella compagine sociale e, insieme alla nuova proprietà - spiega ancora l’azienda -, continuerà ad operare quotidianamente nella gestione dell’azienda, conservando quell’attenzione ai clienti, ai collaboratori, ai fornitori e alle loro agenzie sul territorio che da sempre contraddistingue la Edif, e che ne ha inevitabilmente determinato il successo, rendendola un punto di riferimento del territorio». La Edif opera nel mondo della distribuzione di materiale elettrico, illuminazione e termoidraulico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA