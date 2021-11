Mari, presidente dell'Ordine di Macerata: «Quattro no vax sospesi su 2.200 medici iscritti»

MACERATA - Sospensioni di dipendenti dell’azienda sanitaria regionale delle Marche non vaccinati, revoca di sospensione: l’albo pretorio è dominato, al pari di molti altri luoghi fisici e non, dalle questione legate al Covid. Le pagine social sono piene di interventi sul tema, con prese di posizioni varie sull’argomento. Macerata è anche la provincia delle Marche con la percentuale più bassa di abitanti vaccinati. Impressione che traspare anche dalla visione delle pagine dei gruppi no vax e dai post di alcuni operatori sanitari.



Se però si dovesse, come si dovrebbe, dare ascolto alle statistiche, ebbene le statistiche dicono che in provincia di Macerata, sui circa 2.200 iscritti all’Ordine di medici ce ne sono soltanto quattro sospesi per non aver risposto all’obbligo vaccinale. Lo zero virgola poco per cento. Nessun commento arriva dall’istituzionalissimo presidente dell’Ordine dei Medici maceratese Romano Mari: «Sospendo quelli che mi vengono segnalati dall’Asur». Il presidente Romano Mari del resto ripete da mesi che sulla questione l’Ordine dei Medici non ha possibilità alcuna di interlocuzione: l’unica procedura consentita dalla normativa vigente è la sospensione dall’Ordine appena avuta comunicazione ufficiale che un medico non ha adempiuto all’obbligo vaccinale, l’unica problema è che appunto i numeri forniti dall’Asur per quanto concerne la provincia di Macerata appaiono sorprendenti. E’ anche vero che la procedura inizialmente adottata non si è dimostrata particolarmente funzionale, raccomandare con ricevute di ritorno, diffide ulteriori con una serie di problemi dovuti al fatto che le informazioni di partenza non sempre si sono rivelate esatte sul domicilio reale dei medici. Peraltro nel gruppetto sparuto dei medici incappati nella sospensione c’è un sindacalista che a inizio pandemia aveva tuonato contro i vertici dell’Azienda sanitaria che mandavano i medici allo sbaraglio senza protezioni adeguate.

Insomma l’impressione è che l’Azienda sanitaria, sulla questione della sospensione degli operatori sanitari no vax, proceda con grande calma e con una procedura che sembra presentare qualche elemento di eccessiva macchinosità.

