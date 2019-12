Maxi sequestro di materiale pirotecnico, parecchi erano "botti" clandestini

MACERATA - Pugno di ferro. Nell'ambito dei controlli ad esercizi commerciali e rivendite di bottì, disposti dal questore di Macerata Antonio Pignataro sono stati sequestrati circa 200 chili lordi di artifici pirotecnici classificati e non classificati (e quindi clandestini). In particolare a carico di due persone residenti nella provincia sono stati sequestrati artifici pirotecnici non classificati di particolare pericolosità che sono poi stati distrutti dagli artificieri della Polizia di Stato della Questura di Ancona. © RIPRODUZIONE RISERVATA