MACERATA - Dei sette arrestati nell’ambito dell’inchiesta “100% plus” solo uno degli indagati ha reso interrogatorio, sei si sono avvalsi della facoltà di non rispondere di cui tre hanno reso spontanee dichiarazioni. In cinque hanno chiesto la modifica della misura cautelare (qualcuno la revoca) disposta dal Gip. A decidere di sottoporsi a interrogatorio è stato il consulente del lavoro di 56 anni, Giuseppe Ruiti Spurio che ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni rigettando gli addebiti.

Per lui i suoi difensori Gianluca Aliscioni e Giulia Vitali hanno chiesto la revoca dei domiciliari (in subordine la modifica in una meno afflittiva).



Marsel Mati, il 31enne albanese ritenuto essere a capo del sodalizio criminale e, in collegamento dal carcere di Lanciano Pier Lunghi, architetto 66enne di Martinsicuro (entrambi in custodia cautelare in carcere), hanno deciso di fare scena muta, per il primo gli avvocati Vando Scheggia e Riccardo Leonardi non hanno chiesto la modifica della misura, mentre per il secondo l’avvocato Massimo Di Bonaventura ha chiesto la scarcerazione per motivi di salute. Anche l’avvocato Sergio Ariozzi che difende l’ex commercialista 65enne Carlo Pisciotta al momento non ha chiesto la modifica della misura per il suo assistito che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le uniche che hanno rilasciato dichiarazioni spontanee per poi avvalersi della facoltà di non rispondere sono state le tre parenti di Marsel Mati, la madre 59enne Shpresa, la sorella 29enne Marsida e la moglie 25enne Alba Mati. I loro avvocati Vando Scheggia e Giancarlo Giulianelli hanno chiesto per loro la modifica della misura cautelare, ma su questo, per tutti, il Gip scioglierà la riserva tra qualche giorno. La moglie Alba ha chiesto di poter accompagnare un figlio all’asilo, è l’unica delle tre ad avere il permesso di uscire una volta a settimana per un’ora per andare a fare la spesa. «Ma non ha la patente – ha spiegato l’avvocato Scheggia – quindi abbiamo chiesto che possa andarci la suocera Shpresa». Tutte e tre hanno spiegato al giudice i motivi per i quali necessitano della modifica della misura attualmente disposta (i domiciliari col braccialetto elettronico).



L’indagine “100% plus” condotta da Finanza e carabinieri avrebbe portato alla luce un presunto sodalizio criminale che avvalendosi di proprie società che operavano nell’ambito dell’edilizia e di tre professionisti avrebbe certificato lavori di ristrutturazione superiori al valore reale, con interventi di miglioramento energetico e adeguamento sismico per poter accedere all’Ecobonus e al Sismabonus. Le fatture gonfiate venivano poi inserite nel portale dell’Agenzia delle Entrate e avrebbero fatto ottenere crediti per 4,8 milioni di euro dei quali erano stati monetizzati 2,6 milioni circa. Per gli inquirenti parte delle somme ottenute illecitamente erano state reinvestite nell’acquisto di immobili, auto e orologi di lusso e gioielli.