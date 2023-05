MACERATA Si riparte con l’affidamento in gestione a una società - la The way srl, formatasi da pochi mesi - degli spazi del Matt. Il dirigente comunale del servizio Attività produttive Simone Ciattaglia ha appena pubblicato all’albo pretorio la determina di approvazione della graduatoria del bando “Capacity Building: sviluppo delle competenze specialistiche per la pubblica amministrazione”.

Il progetto - negli obiettivi del Comune - ha lo scopo di «rispondere alle esigenze di rafforzamento amministrativo dell’ente per l’erogazione di servizi a sostegno della rete territoriale delle Pmi e dello sviluppo imprenditoriale, esigenza dell’Amministrazione di dotarsi di figure funzionali all’innalzamento delle competenze gestionali, quali esperti a supporto della struttura di coordinamento della Strategia urbana e dei servizi a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria del territorio, esigenza di figure professionali che operino in stretto coordinamento con la struttura amministrativa dell’Ente, affiancandola per l’implementazione di un servizio innovativo per lo sviluppo del sistema imprenditoriale culturale e creativo del territorio».

Gli obiettivi



Obiettivi importanti che si spera finalmente l’amministrazione comunale ora a guida Parcaroli - l’azione era partita ai tempi del centrosinistra guidato da Carancini - riesca a perseguire, dopo una serie di problemi legati prima alla pandemia e poi all’uscita di scena della società che nel 2020 aveva preso in gestione gli spazi citati.



Rileva ancora il Comune: «il progetto, finanziato con fondi europei, prevede, tra i vari interventi, che l’Amministrazione si doti di un servizio di supporto alla struttura di coordinamento della strategia urbana per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria del territorio, come previsto dall’azione chiave del progetto di Capacity building. L’intervento ha lo scopo di promuovere un rafforzamento delle capacità interne dell’Amministrazione al fine di attivare processi di coinvolgimento degli attori locali e delle risorse presenti sul territorio, per lavorare su una visione di insieme unitaria ed innovativa e rafforzare le risorse interne a sostegno della rete territoriale delle piccole e medie imprese e dello sviluppo imprenditoriale culturale e creativo del territorio». Al bando avevano risposto due aziende e la commissione esaminatrice ha valutato appunto migliore quella presentata a cura di “The way srl”.

La rigenerazione



Quanto al Matt ci si riferisce all’ex mattatoio di via Panfilo, che è stato rigenerato e trasformato in spazio di coworking, uffici per start up e spazi per la formazione ed eventi. Il progetto era stato inizialmente finanziato con i fondi Fesr Fse della Regione Marche 2014-2020 del progetto Investimenti Territoriali Integrati urbani. «La volontà dell’amministrazione è quella di rafforzare il ruolo del Matt come spazio di incubazione d’impresa, promozione dell’imprenditorialità, rilancio dell’economia locale, a partire dai giovani e dal loro inserimento del mondo del lavoro - spiega l’assessore Laura Laviano -. Auspichiamo che i nuovi gestori colgano la vera essenza del Matt. Quando l’amministrazione comunale ha deciso di assumere la gestione diretta del Matt con la relativa volturazione delle utenze e dei contratti di manutenzione, nonché il subentro nei contratti con le aziende che attualmente utilizzano lo spazio, nonostante fossimo nel bel mezzo del caro energie non ci si è mai trovati difronte a bollette così care come invece era accaduto con la vecchia società di gestione. Tale operazione, da parte del Comune, ha avuto principalmente l’intento di garantire la continuità alle aziende che hanno scelto di utilizzare in via stabile la struttura oltre a quello di sviluppare programmi di sostegno all’imprenditorialità giovanile e programmare e ospitare attività di formazione. Confidiamo pertanto che si proceda verso questa direzione».