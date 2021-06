Da compagno di squadra a sacerdote: don Antonio celebra le nozze di Serrani, ex capitano del Macerata Baseball

MACERATA - Ha atteso che il suo ex compagno di squadra prendesse i voti e indossasse la tonaca da sacerdote per far celebrare a lui il suo matrimonio. E così ieri nella chiesa di Santa Croce a Macerata ad unire in nozze Riccardo Serrani, ex capitano del Macerata Baseball e Melissa Rogani è stato quel don Antonio Barbaresi che in una vita precedente al sacerdozio aveva giocato per diversi anni nella stessa squadra di Serrani.



Dal “diamante” del campo di gioco sino all’altare della chiesa come se un filo invisibile legasse questi due luoghi così distanti nell’immaginario comune ma assolutamente vicini per chi conosce la storia. Ieri per gli sposi è stato un giorno di festa da gustare fino in fondo in compagnia di amici e parenti, ma tutto ha inizio il 14 febbraio del 2020 quando Riccardo e Melissa decidono di effettuare un tour culturale nel giorno di San Valentino con brindisi in cima alla Torre dell’Orologio.

C’erano tutti gli ingredienti per una giornata all’insegna dell’amore vista la ricorrenza, ma i due ragazzi seppero sorprendere tutti, anche gli organizzatori della visita guidata. Attesero il tramonto in cima alla torre e furono protagonisti di un gesto molto romantico: il maceratese Riccardo, approfittando dello scenario mozzafiato della terrazza, chiese alla sua fidanzata Melissa (lei è di Treia) di sposarlo. La risposta fu subito positiva da parte di Melissa, poi, certamente complice anche l’avvento della pandemia da covid ma non solo, i tempi per il matrimonio si sono prolungati. Ma perché, anche in questo caso, c’era un preciso disegno che Riccardo Serrani aveva in mente di attuare e che è stato ben accolto pure dalla sua fidanzata Melissa.

A celebrare lo sposalizio, infatti, non poteva essere un sacerdote qualunque bensì don Antonio Barbaresi che anni addietro era stato compagno di squadra di Riccardo nella squadra di baseball del capoluogo. Successivamente Barbaresi ha deciso di intraprendere il cammino per diventare sacerdote, cosa avvenuta lo scorso anno, e Serrani gli aveva promesso che fino a quando non avrebbe indossato la tonaca lui non si sarebbe sposato e lo avrebbe aspettato. Promessa mantenuta ieri quando il suo vecchio compagno di squadra, oggi don Barbaresi, ha avuto l’onore di celebrare le nozze del suo grande compagno del Macerata baseball.

