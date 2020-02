In attesa di trapianto girano con la mascherina. Un passante li insulta, interviene la polizia

MACERATA - «Dove andate con quelle mascherine? Così generate solo allarmismo». Ma a indossarle erano due persone debilitate in attesa di un trapianto. Un uomo si era rivolto a loro con fare perentorio, ieri intorno alle 13, in piazza della Libertà a Macerata. Protagonista dell’episodio un cittadino italiano che era a passeggio nel cuore del capoluogo. Questi ha notato le due persone, entrambe del posto, girare indossando due mascherine. E con toni tutt’altro che pacati, li ha accusati di diffondere una psicosi immotivata, invitandoli a togliere quelle protezioni dal viso.

È subito intervenuta una Volante della polizia (l’alterco è avvenuto proprio a due passi dalla questura). E gli agenti hanno cercato di comprendere la situazione e sedare i toni, particolarmente animati. I due uomini hanno riferito ai poliziotti e al signore che li aveva ammoniti, di indossare le mascherine perché in attesa di un trapianto e perché debilitati fisicamente. Una forma di precauzione che hanno deciso di adottare probabilmente per evitare ogni tipo di influenza che potesse colpire ulteriormente il loro fisico. A quel punto gli uomini in divisa hanno sedato gli animi e l’uomo che aveva redarguito gli altri due ha compreso, ovviamente, la situazione. I due maceratesi con la mascherina hanno deciso di non sporgere denuncia e la situazione si è risolta senza ulteriori strascichi. © RIPRODUZIONE RISERVATA