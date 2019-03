Oltre 200 chili di hashish Farah condannato a quattro anni e otto mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Il marocchino Marouane Farah condannato a quattro anni e otto mesi e al pagamento di 44.000 euro di multa nel processo sul carico di 224 chili di hashish trovati lo scorso aprile in due garage a Montegranaro. Una pena molto più lieve rispetto a quella chiesta dal pm Enrico Riccioni che aveva ritenuto congrua una condanna a otto anni. La sentenza, ieri, è stata emessa dal gup Claudio Bonifazi che ha condannato anche Zakaria Farah (fratello di Marouane), di 21 anni, e Hassan Sougrate, di 39 anni, a quattro anni e quattro mesi di reclusione più 40.000 euro di multa ciascuno. Per loro il pm aveva chiesto sei anni di carcere. Il prossimo 8 aprile, invece, è fissata l’udienza per il duplice omicidio stradale di Porto Recanati in cui morirono Elisa Del Vicario e Gianluca Carotti: imputato Marouane Farah.