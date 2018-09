«Ha fatto morire la moglie» Accusa choc al guru del macrobiotico Pianesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - È calata un’ombra in più sulla maxi inchiesta della presunta psicosetta macrobiotica guidata dal guru Mario Pianesi. Quello spettro ha il nome di omicidio volontario aggravato. È questo il nuovo reato che il pm Paolo Gubinelli contesta a Mario Pianesi. La procura ipotizza che il guru possa aver avuto un ruolo fondamentale nel decesso della prima moglie, Gabriella Monti.La donna è morta il 22 settembre 2001, quattro anni dopo l’insorgere di una serie di problemi cardiaci per cui avrebbe dovuto sottoporsi a delle terapie specialistiche. Secondo gli investigatori, Pianesi l’avrebbe convinta a non assumere farmaci, evitandole anche il ricovero in ospedale. E quando le condizioni delle coniuge non potevano evitare un ingresso al nosocomio, Pianesi – sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti – avrebbe disposto le dimissioni. I diktat sarebbero stati anche trasmessi al tipo di alimentazione, simbolo della filosofia macrobiotica.Stando all’ipotesi accusatoria, il creatore dell’impero Ma-Pi avrebbe indotto la vittima a seguire una rigida dieta a base di cereali come rimedio per i problemi di salute insorti. La condotta del guru, per la magistratura, può aver influenzato in maniera netta nel deterioramento delle condizioni fisiche della donna, portandola lentamente verso la morte.