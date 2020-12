Nel Maceratese cinque vittime del Covid. A San Ginesio morta una storica fornaia

MACERATA - Cinque i decessi legati al Covid registrati ieri dal bollettino del Servizio sanità della Regione Marche nel Maceratese. A San Ginesio è deceduta l’88enne Maria Raponi; la donna, storica fornaia del paese, era ricoverata all’ospedale di Macerata. A ricordarla il sindaco Giuliano Ciabocco: «Una donna umile, coraggiosa, simpaticissima oltre che una infaticabile lavoratrice».



«Un grandissimo esempio di bontà e sacrificio. Ha sfornato pane e dolci ogni giorno e visto crescere intere generazioni di ginesini – ha detto il primo cittadino -. Marì ci lascia proprio in questi giorni che stiamo consegnando in tutte le case i suoi panettoni intitolati proprio “Nonna Maria”, così li ha voluti chiamare suo nipote Fulvio che ha preso le redini dell’azienda di famiglia». A Corridonia si è spenta l’87enne Palma Verdini, conosciuta come Palminella; la donna era stata ricoverata all’ospedale di Macerata e poi al Covid hospital di Civitanova, dove è deceduta. Tra le persone decedute ci sono anche un uomo di 89 anni di Serrapetrona che era ricoverato nella Rsa di Campofilone, un uomo di 84 anni di Sarnano che si trovava all’ospedale di Macerata e Mario Ruffini, 78enne di Morrovalle, ex comandante della polizia locale, che era ricoverato all’ospedale di Pesaro. Tutti presentavano patologie pregresse. Ieri in provincia registrati 65 nuovi contagi di Covid 19. Intanto, seconda giornata dello screening di prevenzione al centro fiere di Villa Potenza ed ancora un numero limitato di positivi quello riscontrato. Dopo i 2 del 18 dicembre ieri sono stati 3 i maceratesi riscontrati positivi. Ieri sono stati 1031 i cittadini che si sono recati ad effettuare il test rapido con questa suddivisione nell’arco della giornata: fino alle ore 12 sono stati effettuati 452 tamponi, di cui 366 tra i prenotati e 86 non prenotati, mentre nel pomeriggio si sono presentati 469 maceratesi già prenotati a cui si sono aggiunti 110 non prenotati.

Dunque numeri in crescita di circa 400 unità rispetto al dato di venerdì. Le prenotazioni per i prossimi giorni ammontano invece a 2391 suddivise in 773 per la giornata odierna, 530 domani, 375 martedì e 713 mercoledì. Lo screening sarà aperto sino al 23 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA