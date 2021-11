Il dem Marcolini: «Più sicurezza per i pedoni, intervenite in viale Indipendenza»

MACERATA - Due ordini del giorno sono appena stati presentati dal gruppo Pd, primo firmatario il consigliere Alessandro Marcolini per il prossimo Consiglio comunale: il primo riguarda la sicurezza stradale in viale Indipendenza, teatro di numerosi e purtroppo anche gravi incidenti, e l’altro la manutenzione della strada che porta alla Bocciofila Maceratese.

La questione di viale Indipendenza: «Premesso che viale Indipendenza - scrive Marcolini - è un lungo tratto di strada urbana molto trafficata per la sua collocazione e che nel tempo ha visto aumentare considerevolmente il transito di veicoli, purtroppo viale Indipendenza è teatro di sempre più frequenti incidenti stradali, anche mortali, che coinvolgono sia veicoli tra loro che pedoni, a causa dell’alta velocità: è dunque necessaria una mirata attività di prevenzione e controllo volta a risolvere questo grave problema, al fine di mettere in sicurezza i pedoni e gli utenti della strada». Marcolini chiede all’amministrazione comunale di «mettere in sicurezza il viale Indipendenza apponendo in loco speed check o comunque strumenti che tutelino i pedoni e gli utenti della strada al fine di diminuire la velocità dei mezzi in transito e scongiurare gli incidenti stradali, predisponendo anche una maggiore presenza della Polizia Municipale sul posto». La seconda questione posta dal gruppo Pd, primo firmatario sempre Alessandro Marcolini: «Premesso che: la Società Bocciofila Maceratese sita in via Del Piccinino di Macerata è una importante realtà cittadina, centro di aggregazione, tra le più floride e ben gestite della provincia, e vanta una notevolissima affluenza, per l’accesso alla Bocciofila dalla soprastante via Sforza/via Giuliozzi si deve percorrere un tratto di strada con elevata pendenza e curve; il manto stradale in oggetto, di via Del Piccinino, si trova in stato di non perfetta agibilità per ciclomotori e veicoli, con presenza anche di buche e affossamenti, che ne complicano il transito; al fine di prevenire incidenti, vista l’elevata affluenza alla Bocciofila anche di giovani motomuniti, è opportuno e necessario procedere con interventi manutentivi del manto stradale in parola».

