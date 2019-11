Macerata, manifesti abusivi contro questore, sindaco e comandante: l'opposizione insorge

MACERATA - Ancora volantini abusivi attaccati in città, ancora nel mirino le forze dell’ordine. A denunciare il fenomeno stavolta è Deborah Pantana, consigliere comunale di Idea Macerata, che posta su Facebook uno di questi volantini che tappezzano vicolo Cassini e che pone nel mirino il comandante della polizia municipale Danilo Doria, il questore Antonio Pignataro e stavolta anche il sindaco Romano Carancini.

«Solidarietà al nostro questore ed a tutte le forze di polizia – scrive la Pantana - ma non al sindaco perché sono anni che denunciamo questi fatti e lui non ha mai fatto nulla, anzi ha continuato con questa politica di pieno arbitrio per questi soggetti».

Non è la prima volta che, soprattutto dalle opposizioni in consiglio comunale, viene sollevata la problematica delle affissioni di volantini abusivi che imbrattano in particolar modo il centro storico.

