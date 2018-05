La mamma e gli amici scendono in piazza: «Pamela grida giustizia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - «Pamela grida giustizia e noi siamo la sua voce». È l’urlo che ieri mattina ha riempito il piazzale del tribunale di Ancona. Mentre al quinto piano si discuteva a porte chiuse l’udienza del Riesame in cui la procura di Macerata ha chiesto di applicare la misura cautelare del carcere al 29enne Innocent Oseghale anche per violenza sessuale oltre che per omicidio volontario, vilipendio, distruzione, occultamento di cadavere e spaccio di droga, fuori andava in scena un sit in silenzioso e composto della madre e degli amici di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi e poi nascosta in due valige ritrovate lo scorso 31 gennaio tra Casette Verdini e Pollenza.Nonostante non potessero entrare in aula, gli affetti più cari della vittima hanno macinato oltre 300 chilometri per far sentire la loro voce, il loro pensiero, la loro voglia di giustizia. Non sono neanche entrati in tribunale, sono sempre rimasti davanti all’ingresso principale sostenendo degli striscioni bianchi con impresse parole verniciate di rosso. «Il disagio non può essere un alibi per un massacro», «Pena dura e certa per chi violenta, uccide, massacra, deturpa la vita altrui» sono le frasi che per quasi un’ora hanno campeggiato di fronte al Palazzo di Giustizia. L’obiettivo era quello di esserci. Per Pamela. Per ottenere verità e giustizia. «Era un dovere essere qui – ha detto l’avvocato Marco Valerio Verni, zio di Pamela -. Se non possiamo stare in aula, rimaniamo fuori. Ma l’importante è esserci». Il legale ha ribadito la necessità di indagare sulla morte di Pamela a 360 gradi, scandagliando ogni angolo e ogni frammento della vita della ragazza a partire dalle ore che hanno preceduto l’allontanamento dalla comunità Pars di Corridonia.