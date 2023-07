MACERATA La polizia di Stato arresta tre volte in pochi giorni un cinquantaquattrenne residente nel Maceratese, per reati commessi nei confronti dei familiari, resistenza alle forze dell’ordine e violazione della misura cautelare personale (divieto di dimora ad Ascoli). I fatti si sono verificati ad Ascoli Piceno, a partire dalla tarda serata dell’11 luglio scorso, quando il maceratese ha iniziato a vessare mamma e sorella, entrambe residenti nel capoluogo piceno, tra l’altro introducendosi arbitrariamente, più volte, all’interno dell’abitazione della mamma, nonostante la stessa e l’altra familiare avessero più volte cercato di allontanarlo.

I poliziotti lo hanno bloccato in evidente stato di alterazione alcolica mentre insultava e minacciava mamma e sorella a gran voce, non curandosi della presenza del personale in divisa. Le donne hanno raccontato come il familiare, oltre ad aver fatto accesso in casa attraverso una finestra, scavalcando un muro, avesse preso a bersagliarle fin da giugno da quando era terminata, per raggiungimento dei limiti temporali, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno ad Ascoli. È quindi scattato l’arresto. Ma la notte tra il 14 ed il 15 luglio, poche ore dopo aver lasciato il carcere, anziché allontanarsi da Ascoli come gli era stato imposto, si è fermato in un bar della zona, ubriacandosi e molestando gli avventori dell’esercizio. Sul posto, il 54enne, in stato di alterazione da sostanze alcoliche, ha aggredito gli agenti.

Il nuovo arresto





Raccolti anche in questa fase importanti elementi di rilievo penale, è stato nuovamente arrestato. Ma nella medesima circostanza, l’Ufficio del giudice per le indagini preliminari del locale palazzo di giustizia di Ascoli, valutata la richiesta di aggravamento avanzata dal Pm nei confronti dell’indagato, a carico del quale erano stati raccolti indizi e rilievi probatori riconducibili ai reati di maltrattamenti, percosse, violenza privata e violazione di domicilio commessi nei confronti dei famigliari, ha sostituito la misura del divieto di dimora nel comune di Ascoli Piceno con quella della custodia cautelare in carcere. Misura aggravata in considerazione dell’insieme degli elementi raccolti a carico del soggetto, il quale, in poco meno di 24 ore, oltre ad aver violato della misura del divieto di dimora nel comune di Ascoli Piceno, ha attuato altre condotte per le quali era stato tratto in arresto. In futuro non potrà mettere piede ad Ascoli nei prossimi tre anni.