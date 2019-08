Maltratta la moglie malata e il figlio: 75enne espulso da casa col braccialetto

di Benedetta Lombo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Per anni avrebbe maltrattato e minacciato moglie e figlio. Settantacinquenne fuori di casa e con il braccialetto elettronico. L’indagine è stata coordinata dalla procura che a partire da venerdì sarà chiamata ad applicare la nuova legge denominata “Codice rosso” che tutela le vittime di violenza domestica e di genere.Il caso di violenza domestica riguarda una famiglia residente in un comune dell’Alto Maceratese. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’uomo per anni avrebbe maltrattato la coniuge, peraltro gravemente malata, e il figlio. Una volta raccolto sufficiente materiale ritenuto di interesse probante, il pubblico ministero titolare del fascicolo ha chiesto e ottenuto dal gip l’applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. All’anziano, per sicurezza, sono state anche tolte le armi che possedeva.