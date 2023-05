MACERATA - Il maltempo sferza la provincia: incidenti, allagamenti e alberi abbattuti a terra. Tanti i disagi legati alle piogge, decine e decine di interventi da parte dei vigili del fuoco su tutto il territorio provinciale. Lungo la superstrada Valdichienti, ieri mattina, poco prima delle 7.30, un albero si è abbattuto sulla sede stradale, in direzione mare, nel tratto all’altezza della zona industriale di Santa Maria Apparente.

Fortunatamente nessun veicolo stava transitando in quel punto al momento della caduta, altrimenti l’episodio avrebbe avuto conseguenze ben più drammatiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. Traffico in tilt lungo la superstrada Valdichienti anche tra Pollenza e Sforzacosta di Macerata. Allagati alcuni tratti della carreggiata: sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche l’Anas e la polizia stradale.



Allagamenti anche lungo la strada Carrareccia. Smottamenti sulle strade pure a Petriolo, a Montefano e a Montecassiano, in particolare lungo la strada Septempedana. Lievi disagi anche a San Ginesio. Problemi riscontrati anche sulla costa. Intorno alle 4.30, in via della Vetreria, a Civitanova, i pompieri sono intervenuti per un albero abbattuto sulla strada e la pioggia ha allagato la sede stradale. Disagi anche in via Carducci, tratto di statale adriatica, dove il maltempo ha provocato un guasto al passaggio a livello.



Anche in quel caso si sono formate lunghe code: le sbarre del passaggio a livello erano alzate, ma il semaforo era rosso. Diverse le buche che si sono create sull’asfalto delle strade di Civitanova a causa della pioggia battente. A Porto Potenza Picena, in autostrada, un tir è finito di traverso, dopo aver urtato contro il guardrail. Disagi al traffico, ma nessuna conseguenza particolare per il conducente del mezzo pesante. Alta l’attenzione da parte delle squadre locali della Protezione civile, che per tutta la mattinata di ieri ha monitorato la situazione del fiume Chienti e dei fossi, ma anche Potenza e Musone. A Porto Recanati allagato il sottopasso Sud, che è stato interdetto alle auto.

La Protezione civile locale ha monitorato la situazione e tenuto sotto controllo anche il livello dei fiumi. «Le piogge consistenti e le mareggiate creano problemi per il deflusso dei corsi d’acqua - spiega il consigliere delegato alla Protezione civile, Gianluigi Serena -. Abbiamo quindi tenuto sotto controllo i livelli di Potenza e Musone». A Recanati il fiume Musone ha tracimato in località Villa Musone con l’acqua finita sulla strada. Nel capoluogo allagamenti in garage di privati. Chiuse due strade a Macerata, e in particolare contrada Acquesalate, verso Villa Potenza, e contrada Potenza. Due auto erano rimaste impantanate a causa del fango e dell’acqua che hanno invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. A Morrovalle, a causa delle forti precipitazioni, la strada Folgaretti e diversi ponti e strade laterali alla stessa sono rimasti chiuse alla circolazione viaria.

A Tolentino registrato qualche smottamento sulle strade e in diverse zone di campagna. Nel pomeriggio di ieri si è progressivamente allagata la strada in località Piane di Chienti che è stata chiusa, ad eccezione dei residenti, dall’incrocio nelle vicinanze del Cosmari fino al sovrappasso della superstrada.