Allagamenti e disagi per il maltempo. Una strada chiusa per smottamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Disagi per il maltempo ieri nel Maceratese, in particolare nel primo pomeriggio di ieri quando anche il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso un’allerta gialla. Pioggia e temporali in particolare sui territori di Morrovalle, Corridonia, Porto Potenza Picena e Montelupone (chiusa la strada provinciale dell’Asola per smottamento). I disagi riguardano in particolare la viabilità e gli allagamenti dovuti ai tombini allagati. Molti alberi caduti e autovetture che sono rimaste bloccate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.