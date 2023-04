MACERATA - Sarebbe stato il momento delle prime scampagnate sui prati verdi, magari con una bevanda fresca in mano. Invece ieri a Bolognola lo Z Chalet ha servito punch e bombardini. Non c’è niente da fare, l’inverno non vuole andarsene e le temperature sono tutt’altro che primaverili, con la neve che continua a tingere di bianco i Sibillini - mai tanta da poter tornare a sciare - e la pioggia che cade in collina e sulla costa. Bisognerà attendere ancora prima di godere delle temperature più piacevoli, anche se l’auspicio è che possano arrivare per i ponti del 25 aprile e Primo maggio.

Intanto, il weekend tra la Pasqua e i prossimi ponti è stato segnato dal maltempo e diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in provincia. Pioggia e forte vento hanno spezzato rami e reso pericolanti diversi alberi. Per questo sono intervenuti i pompieri in diverse zone del Maceratese. Fortunatamente non si sono stati feriti.

Nel capoluogo l’allarme è scattato in via Carducci, una traversa di corso Cairoli, dove è stato rimosso un ramo caduto sul marciapiede. Intervento anche in viale Leopardi, lungo le mura sopra ai giardini Diaz, per un albero pericolante. In questo caso, l’area è stata interdetta ai pedoni per poter rimuovere la pianta. Paura anche a Chiarino di Recanati, in una zona privata, dove un altro albero pericolante stava creando dei problemi anche alla corrente elettrica, andando a toccare alcuni cavi.



Disagi pure per una pianta sulla strada a Passo di Treia. In entrambi i casi sono stati rimossi dai vigili del fuoco. Situazione sotto controllo sulla costa. La Protezione civile di Porto Recanati ha controllato per tutto il giorno il livello dei fiumi Potenza e Musone per evitare che si creassero disagi come lo scorso settembre ma non ci sono state chiamate o segnalazioni.