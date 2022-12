Macerata, scende dall'auto e si accascia nel parcheggio del supermercato: trasportato in ospedale, muore poco dopo

MACERATA - Malore fatale in via dei Velini Macerata. Un uomo di 46 anni improvvisamente si è accasciato a terra ed è andato in arresto cardiaco: trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata in gravi condizioni è morto poco dopo.

Scende dall'auto e si accascia: trasportato in ospedale, è morto poco dopo

A dare l'allarme, intorno alle 18.30, due colleghi dell'uomo, un camionista italiano che era appena sceso dall'auto nel parcheggio di fronte al supermercato. Il 48enne si è accasciato a terra e i due che erano con lui hanno chiamato il 118. I sanitari gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato al pronto soccorso. Sul posto anche la polizia.