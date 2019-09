Malore su una panchina sul corso: tre ragazze finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Allarme ieri pomeriggio, intorno alle 18, in corso della Repubblica a Macerata. Tre ragazze sedute su una panchina si sono sentite improvvisamente male. Una di loro è stata colpita da un attacco d’ansia e le sue amiche, assistendo alla scena, si sono a loro volta sentite male, davanti agli occhi dei passanti. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118, che le hanno trasportate al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sono gravi. Sul corso anche una pattuglia della Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, che ha ricostruito l’accaduto.