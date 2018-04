Accusa un malore sul monte Bove: escursionista salvato dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Un escursionista ha un malore durante un’escursione sul monte Bove, per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. L’allarme è scattato ieri intorno alle 13 ed è stato necessario l’utilizzo del velivolo dell’emergenza sanitaria in quanto l’uomo si è sentito male in un posto impervio e difficile da raggiungere a piedi. L’escursionista è stato portato immediatamente all’ospedale di Camerino, a scopo precauzionale. Per lui una grandissima paura in quella che doveva essere una giornata all’insegna della natura in uno dei luoghi più suggestivi dei Sibillini