Americo Sbriccoli, addio allo storico presidente dell’Ordine dei medici. Era il fratello di Jimmy Fontana

MACERATA - Un malore l’altra sera mentre stava guardando la televisione nella sua abitazione di Macerata : si è spento così, a 88 anni, il dottor Americo Sbriccoli, ex primario chirurgo dell’ospedale di Macerata e per decenni presidente dell’Ordine provinciale dei medici, attualmente ricopriva la carica di presidente emerito dello stesso Ordine maceratese.



La carriera

Sbriccoli si è spento improvvisamente, a dare l’allarme è stata la moglie Marilena Morbiducci, ma per il celebre maceratese non c’era nulla da fare. Laurea in Medicina a Roma, Sbriccoli era diventato primario chirurgo giovanissimo ed aveva guidato i reparti di Treia, Tolentino e Macerata dove aveva chiuso la carriera professionale. Si era poi dedicato all’Ordine dei medici guidando quello provinciale per 23 anni fino al 2017, quando è stato nominato presidente emerito. Non intendeva la presidenza dell’Ordine come un incarico celebrativo, Sbriccoli è sempre stato parte attiva sia nella formazione degli iscritti più giovani, sia nel seguire le dinamiche sociali e nel proporre temi di confronto e di aggiornamento.

Una grande carriera nel segno della Medicina, ma Americo Sbriccoli è stato anche un raffinato cultore dei classici e della musica: grande capacità dialettica e conferenziere capace di spaziare in vari campi dalla medicina alla letteratura, passando per la musica e i racconti di viaggio. Collezionista raffinato, è stato anche un abile artigiano, la manualità non gli faceva insomma difetto.

La famiglia

Americo Sbriccoli era il più grande di quattro fratelli: Silvio è stato un pubblicitario di stanza a Milano, poi c’è stato Mario, docente di Unimc e grande studioso di Diritto, e infine Enrico, cantante noto come Jimmy Fontana. Il dottor Sbriccoli lascia la moglie Marilena, le figlie Silvia e Antonella e sei nipoti. Il funerale si svolgerà domani alle 10 nella chiesa Santa Madre di Dio in via Barilatti. Tanti i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia, tra questi quello dell’Ordine dei medici per iniziativa del presidente Romano Mari: «Un grande uomo - sono le parole di Mari - , un grande professionista, colto e sapiente, che ha dato tutto se stesso per imprimere decoro e etica alla professione di medico».



Americo Sbriccoli era il più grande di quattro fratelli: Silvio è stato un pubblicitario di stanza a Milano, poi c’è stato Mario, docente di Unimc e grande studioso di Diritto, e infine Enrico, cantante noto come Jimmy Fontana. Il dottor Sbriccoli lascia la moglie Marilena, le figlie Silvia e Antonella e sei nipoti. Il funerale si svolgerà domani alle 10 nella chiesa Santa Madre di Dio in via Barilatti. Tanti i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia, tra questiquello dell’Ordine dei medici per iniziativa del presidente Romano Mari: «Un grande uomo - sono le parole di Mari - , un grande professionista, colto e sapiente, che ha dato tutto se stesso per imprimere decoro e etica alla professione di medico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA