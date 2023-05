Macerata, malore fatale per strada: morto un 78enne. Stava camminando insieme alla moglie

MACERATA - Un uomo di 78 anni è morto oggi (3 maggio) stroncato da un malore mentre camminava per strada a Macerata. La vittima è un uomo maceratese che si trovava insieme alla moglie in via Adriano Ariani, vicino alla clinica Marchetti.

L'allarme

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Purtroppo le sue condizioni erano già disperate e l’uomo è morto poco dopo in ospedale.