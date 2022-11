​Macerata, malore fatale: si è spento a 69 anni il dermatologo Marco Simonacci

RECANATI- Malore fatale in Spagna, è morto nella giornata di ieri (31 ottobre) il dermatologo Marco Simonacci. Il professionista aveva 69 anni ed era andato in pensione a giugno scorso dall’ospedale di Macerata.

Lascia un figlio e una moglie

Simonacci si trovava in Spagna, in un bosco per una battuta di caccia, insieme ad alcuni amici, quando ad un certo punto si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi dei sanitari, per il 69enne non c’è stato niente da fare. La notizia si è diffusa ieri sera tardi e tutta la comunità recanatese, dove il medico viveva e dove il figlio Simone siede tra i banchi della minoranza per Fratelli d’Italia, si è stretta attorno alla famiglia. Oltre al figlio lascia la moglie Francesca.