Muore mentre passeggia, il dramma vicino al parcheggio del cinema

MACERATA - Muore mentre passeggia. La vittima è un anziano maceratese e il dramma è avvenuto questa mattina intorno alle 9 nei pressi del parcheggio del Multiplex di Piediripa. E' intervenuto il 118 ma per l'uomo - stroncato da un malore - non c'era più nulla da fare. Sul posto anche la polizia, che ha preso atto delle cause naturali della morte.