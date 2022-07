MACERATA - Si riunisce oggi il consiglio comunale, all’ordine del giorno non figurano argomento di rilevante interesse politico ed amministrativo, ma l’occasione sarà comunque utile per verificare la situazione in maggioranza. Da tempo c’era un clima di tensione che ha trovato nei giorni scorsi l’occasione di emergere con le dimissioni dal gruppo del sindaco Parcaroli della consigliera comunale Romina Leombruni passata al gruppo di Fratelli d’Italia.



Diversi gli interventi sull’argomento, alcuni anche critici mentre dalla Civica Parcaroli si sono levati strali anche contro il capogruppo di Fratelli d’Italia Pierfrancesco Castiglioni, accusato di fare “vecchia politica”.

Al di là dell’occasione della polemica, che appare - senza nulla togliere al valore della Leombruni - di secondaria importanza, si ha, come dire, l’impressione che si vogliano usare le dimissioni della Leombruni per attaccare Fratelli d’Italia che da tempo è su posizioni critiche nei confronti dell’amministrazione comunale e di alcuni esponenti di essa. Nel particolare il partito della Meloni contesta la mancanza di collegialità nelle decisioni, il fatto che le questioni vengano definite in giunta senza passare per la discussione all’attenzione dei gruppi della maggioranza: quello citato è l’argomento ufficiale, informalmente si fa notare che il peso di Fdi, le percentuali di voto, dal 2020, dalle scorse elezioni comunali ad oggi, siano raddoppiate.

Insomma manovre per cercare di stoppare una possibile richiesta di verifica politica e di rimpasto da parte di Fratelli d’Italia? Possibile, del resto negli ultimi mesi gli interventi critici in consiglio comunale non sono mancati ed hanno avuto destinatari vari, dall’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta a quello allo Sport Riccardo Sacchi passando per il Bilancio (Oriana Piccioni). È la Lega? Osserva, interessata all’argomento rimpasto, smaniosa di mettere nel mirino l’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi. Per ora il sindaco Sandro Parcaroli risponde picche e dice di voler andare avanti fino alla fine con questo esecutivo.