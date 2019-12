Maceratese-Civitanovese, tifosi scavalcano i divisori dei settori: denunce in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Grande mobilitazione per l’incontro di calcio Maceratese Civitanovese che si è disputato allo stadio Helvia Recina e che ha visto trionfare i padroni di casa. Nessun problema sotto il profilo dell’ordine pubblico ad esclusione di quanto accaduto a partita terminata quando alcuni tifosi della Maceratese hanno scavalcato i separatori dell’impianto per accedere al terreno di gioco e venire a contatto con i tifosi avversari in fase di deflusso. Il pronto intervento del personale in servizio ha impedito il contatto tra tifoserie. Un tifoso maceratese è stato identificato ed accompagnato in questura: verrà segnalato all’autorità giudiziaria e proposto per l’adozione del Daspo. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare gli altri tifosi che hanno superato le barriere che verranno a loro volta denunciati e sottoposti a Daspo.