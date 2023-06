Stroncato da un malore in casa: in lacrime per la morte a 49 anni di Maurizio Naso

MACERATA - Comunità in lutto per l’improvvisa scomparsa di Maurizio Naso. Molto conosciuto a Macerata, aveva 49 anni. Grande esperto di informatica e appassionato di musica, Naso suonava la chitarra in un gruppo; strumento che lui stesso costruiva. Il 49enne ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma per il 49enne non c’è stato nulla da fare. La camera ardente è stata allestita al Centro funerario di Macerata e il funerale si terrà sabato alle 9 nella chiesa del Buon Pastore a Macerata. Naso lascia la moglie Jessica, i genitori Concetta e Luigi, i fratelli Gianluca e Sante.