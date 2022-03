È scomparso a 76 anni l’ex deputato Luciano D’Ulizia: domani mattina l'ultimo saluto

MACERATA - Era tornato, dopo un lungo ricovero ospedaliero, nella sua abitazione maceratese di via Brigata Macerata, ma ieri mattina il suo cuore ha cessato di battere: si è spento così Luciano D’Ulizia, 76 anni, ternano di nascita ma residente da tanti anni a Macerata.



D’Ulizia lascia la moglie Graziella e i figli Francesco e Alessandra, la salma è visitabile nel centro funerario di via dei Velini a Macerata mentre il rito funebre sarà celebrato domani, 19 marzo, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale Santa Madre di Dio in via Barilatti.

Sarà l’occasione per stringersi attorno alla famiglia e dare l’ultimo saluto a una persona per decenni impegnata nella vita sociale e politica non solo del capoluogo di provincia: D’Ulizia era infatti stato presidente locale e nazionale delle cooperative dell’Unci, consigliere comunale ed infine deputato, eletto in Lombardia, con la lista dell’Italia dei Valori dell’ex pm Antonio Di Pietro. Domani appunto l’ultimo saluto all’ex parlamentare maceratese nella chiesa parrocchiale Madre di Dio.

