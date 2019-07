Lutto per la morte di Piergiorgio Lorenzetti per anni presidente dell’Avis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Lutto in città per la morte di Piergiorgio Lorenzetti, settantenne maceratese abitante nella zona di Corneto, coniugato, molto noto per l’attività lavorativa prestata per decenni come funzionario della Camera di commercio di Macerata ed anche per l’essere stato a lungo presidente provinciale dell’associazione di volontariato Avis e sindaco di Castelsantangelo sul Nera.I funerali si svolgeranno oggi alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Croce e sarà l’occasione per dare l’ultimo saluto al settantenne maceratese e partecipare al dolore della famiglia, della moglie Brunella e delle figlie Roberta e Silvia.