Si è spento il giornalista Giancarlo “Titì” Pantanetti: addio a una voce storica di Macerata e delle Marche

MACERATA - È morto il giornalista maceratese Giancarlo Pantanetti, per tutto Titì. Aveva 82 anni per lo più passati a lavorare tra Tribunale e scrivania del Messaggero, dove è stato giornalista professionista fino a quando a 67 anni era andato in pensione. Una firma storica delle Marche la sua, ha scritto per anni di cronaca nera e giudiziaria occupandosi anche di casi nazionale come, solo per citarne alcuno, la scomparsa di Jeannette Bishop Rothschild e della sua amica friulana Gabriella Guerin sui monti Sibillini a Sarnano o la strage di Sambucheto. Ha lavorato per la maggior parte della sua carriera alla redazione de Il Messaggero di Macerata. Affranta dal dolore la moglie Diana Domizi che con Giancarlo ha passato più di 50 anni della sua vita. Il funerale, per decisione dello stesso Giancarlo, non sarà celebrato. Dalle 12 la salma sarà visitabile al centro funerario di via dei velini 235 a Macerata. Domani, 9 gennaio, funzione laica alle ore 11 al centro funerario.