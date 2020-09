La città in lutto per Maria Luigia, ha insegnato il francese a generazioni di studenti

MACERATA - La professoressa Maria Luigia Nardi è venuta a mancare domenica 6 settembre. Ha insegnato a lungo al Liceo Scientifico Galilei di Macerata, ma anche al Liceo Classico Leopardi, contribuendo alla formazione umana e culturale di centinaia di studenti.

Aveva una straordinaria conoscenza del francese che trasfondeva con grande rigore e passione.



Lettrice a Grenoble per due anni e per un breve periodo assistente all’Università di Macerata, ha precorso i tempi della moderna didattica guidando stages di formazione per giovani insegnanti. Il funerale è oggi alle 10, nella Parrocchia dei Cappuccini. Ricorda Fabio Macedoni: «Maria Luigia Nardi ha personificato e incarnato, senza ombra di dubbio alcuna, la lingua, la letteratura e la civiltà francese nel panorama dell’insegnamento della città di Macerata, dell’intera provincia e, sicuramente, della regione Marche dagli anni ’60 agli anni ‘90. Questo è il sentimento e la convinzione che posso testimoniare io, studente ginnasiale negli anni ’68 e universitario in quelli successivi. La professoressa Nardi è stata mia insegnante sia al ginnasio che all’università, alla facoltà di Lingue ed ha guidato, per così dire, i miei primi passi nel mondo dell’insegnamento.Lei era il punto di riferimento di tutti i prof di Francese».

