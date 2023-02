Macerata, il mondo della cultura in lutto: è morto Aldo Canovari, aveva 77 anni

MACERATA - Il mondo della cultura piange Aldo Canovari. Si è spento stamattina, all'ospedale di Macerata, dove era ricoverato a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da anni, infatti, combatteva contro la Sla. Avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 14 febbraio. Nel 1986 aveva fondato la casa editrice Liberilibri, di corso Cavour, insieme all'ex sindaco Carlo Cingolani. La camera ardente è stata allestita al Centro funerario di via dei Velini. Poi la salma - come richiesto dallo stesso Canovari - sarà cremata e le ceneri cosparse nel suo paese di origine, Sant'Angelo in Pontano. Lascia le figlie Benedetta e Irene e i suoi cari nipoti.