MACERATA - Lorenzo Perucci, orafo di Macerata, è morto all’età di 54 anni stroncato da una malattia. Lascia la moglie e una figlia. Mercoledì scorso l’ultimo saluto. Lo ricorda l’amica Manuela Berardinelli.

«Una persona bella ci ha lasciato. Ho avuto la fortuna e il privilegio di essergli amica da un tempo infinito. Quando ero preoccupata per qualcosa andavo nel suo scrigno, così chiamavo il suo laboratorio (in via L. Rossi 2 detta Cocolla – quartiere antico vicino al Duomo), tanto era elegante nella sua semplicità, già solo il modo in cui mi accoglieva trasmetteva serenità. Poi ascoltava, senza mai l’ombra di un giudizio, aveva sempre una parola di conforto, di comprensione, che non risolveva il problema però lo faceva essere meno pesante. Era così con ogni persona che faceva parte della sua vita. Un grandissimo professionista le sue mani sapevano creare capolavori traducendo in monili le richieste, i desideri dei clienti, che poi alla fine non erano solo clienti diventavano tutti amici, perché Lorenzo aveva la capacità empatica di sapersi rapportare con ognuno. A nome della famiglia un sentito ringraziamento a tutti per la vicinanza e la partecipazione al loro grande dolore».