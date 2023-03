Macerata, si è spento Vittorio Zazzaretta: cultura e sanità in lutto per l'ex presidente dei farmacisti

MCERATA - Il mondo della sanità e quello della cultura di Macerata in lutto per la scomparsa di Vittorio Zazzaretta, che si è spento serenamente questa notte all'ospedale a 80 anni. Per anni impegnato in diversi settori professionali e culturali, ha svolto diversi incarichi: Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Macerata, Consigliere comunale e Presidente dell'Istituzione Macerata Cultura, Tesoriere dell'associazione Studi Storici Maceratesi.

Si è sempre distinto per la sua correttezza e per il suo impegno appassionato, la sua apertura mentale, priva di faziosità e ricca di buona concretezza. Ha collaborato come responsabile culturale con l'Anmig di Macerata, la cui Presidente è la moglie Gilda Coscci, curando e promuovendo mostre, seminari e pubblicazioni di qualità. I funerali si svolgeranno lunedì 27 marzo alle ore 10.00 presso la chiesa del Sacro Cuore di Macerata.