Addio all’avvocato Luchetti, è stato assessore a Mogliano. Domani pomeriggio i funerali

MACERATA - Lutto per la scomparsa dell’avvocato Ubaldo Luchetti, 82 anni. Originario di Mogliano, dopo il matrimonio era andato a vivere a Macerata, dove lavorava. Era un professionista molto stimato. Faceva parte dello studio legale associato Ciaffi, Luchetti, Cingolani, Formica, Calzolaio, dove lavora anche il figlio Giacomo. Era stato uno dei fondatori dello studio. Fu assessore al Comune di Mogliano con la Democrazia Cristiana.

«Non veniva in studio da circa un anno e mezzo – afferma il collega Gianfranco Formica –, per via delle sue condizioni di salute. Era una persona buona, gentile e dotata di un grande intuito». Luchetti lascia la moglie Anna Grazia, i figli Giacomo, Daniela e Sara. La scomparsa dell’avvocato ha sconvolto tutti. I funerali si svolgeranno domani, alle 15, nella chiesa dell’Immacolata a Macerata. La salma sarà tumulata al cimitero di Mogliano.

La camera ardente è stata allestita ieri all’obitorio dell’ospedale civile di Macerata. Amici e parenti del noto professionista si stringono attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

